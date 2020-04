KAS KRIISI SÜNGEIMAD TUNNID ON EES? Arstid said juhendi, keda ravida, kui kõigi jaoks enam ressursse ei jätku 

Kõigepealt rõhutan, et kõiki patsiente koheldakse võrdselt – nii mehi kui naisi, noori ja vanu, COVID-19 ja muul põhjusel intensiivravi vajavaid, juba intensiivravil olevaid ja neid, kes sinna alles tuuakse. Seega, kui intensiivravi osakonda saabub uus patsient, kuid tema ravimiseks ei ole vaba kohta, siis hinnatakse ravi tulemuslikkuse prognoos, tulevase elukvaliteedi prognoos ja patsiendi tahte alusel kõiki osakonnas olevaid patsiente ja tehakse valik, kes jääb ilma intensiivravita.

Ravita jääb see patsient, kelle prognoos üldisest tervislikust seisundist, muudest põetud ja põetavatest haigustest, tema hetke seisundist ning muudest kliiniliselt olulistest asjaoludest tulenevalt on kõige halvem.

Kolmas kriteerium on see, millele me kõik võiksime mõelda. Milline on meie tahe intensiivravis? Kas tahame üldse saada intensiivravi? Millises mahus? Kui kaua? Või tahame vaikselt ja väärikalt lahkuda? Arutagem seda oma lähedastega ning haiglasse sattudes juba arstidega, et nad teaksid, kuidas käituda. Ning veelgi parem on see tahe kirja panna patsienditestamendis.

Mis oleks nendele kriteeriumitele alternatiiviks? Loomulikult tuleb loota, et viiruse levik peatub ja ülekoormust ei teki. Juba hajutatakse patsiente haiglate vahel ning Euroopas kohati ka isegi riikide vahel. Ent siiski, kui ikkagi saabub süngeim tund?

Kui arst valikut ei julge teha, siis tähendab see, et ta kohaldab ajalist kriteeriumi ehk eelistab patsienti, kes saabus varem ravile. Selline süsteem ei taga elu suurimale hulgale meie seast, vaid nendele, kes haigestusid varem. Suurim tagasilöök oleks see neile, kes on üritanud haigestumist vältida, sest mida varem nakkuse saad, seda varem tekib vajadus intensiivravi saada ja seda tõenäolisem, et koht on veel vaba.

Kui tehakse valikuid, on alati neid, kes pole valikuga rahul

Õigusriigis on võimalik valikute õigsust kohtus kontrollida. See kehtib ka intensiivravi osakonnas tehtavate valikute kohta. Tõsi, kohtuasi ei too ellu tagasi patsienti, kes jäi ilma intensiivravita, kuid kui valik oli vale, siis peab tekkinud kahju rahas hüvitatud saama. Igal aastal on kümneid kohtuasju seoses arstide otsustega ja neid tuleb aina juurde.