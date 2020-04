ARST KOROONAVIIRUSEST: meie immuunsüsteem saab sellega hakkama, kui me ei anna talle liiga suurt ülesannet hammustada 

Immuunsüsteem kaitseb meid kõige vastu, mis võib keha rünnata. „Kui hästi lihtsalt öelda, siis on see nagu meie kaitsevägi - see koosneb piltlikult öeldes kahurväest ja snaipritest. Kahurvägi asub kaitseliinile, kui mingi haigus meid tabab – see üritab kõik haigustekitajad, kõik võõrorganismid, kehas maha suruda ja ära koristada. Samal ajal õpivad snaiprid välja, keda konkreetselt peaks hakkama ära koristama. Kui see snaipridiviis hakkab toimima, siis on immuunsüsteemi toimimine kõige efektiivsem,“ selgitas dr Ress.

„Snaiprid tekivad siis, kui viirust on organismi sattunud - antikehade teke on üks osa snaipridiviisist, kes konkreetse haigustekitaja suhtes ennast välja õpetab. Igasugune õppimine võtab aega, ka praegu võtab koroonaviiruse äratundmine immuunsüsteemil aega. Seetõttu tekivad antikehad mitte kohe, vaid nädal-kaks pärast nakatumist.“

Foto: Erki Pärnaku

„Hetke teadmiste alusel arvame, et tugevad reaktsioonid, mis raskelt kulgevatel koroonahaigetel esinevad, on tingitud sellest, et immuunsüsteemi viirusevastane ja viirusega haigestunud rakkude vastane võitlusvõime on liiga tugev.“

Seepärast ei ole immuunsüsteemi lisaks vaja tugevdama hakata. „Vaadates, millised põletikuvastased ained meil kehas vabanevad selle viirusega tekkiva põletikuga ja vaadates meil pakutavaid immuunsuse tugevdajaid, siis tegelikult me tugevdame nendega seda sama kahurväge, kes täiesti valimatult tapab kõike. Need immuunsuse tugevdajad tekitavad meile palavikutõusu, tekitavad meile turset, põletikku.“

Praeguses olukorras võiks dr Ressi sõnul inimese käitumine olla tavapärane: soovitavalt väike füüsiline koormus värskes õhus, kindlasti mitte seltskonnas; normaalne magamine, mis väga suuresti aitab meie kehal vastu panna igasugustele haigustele, ning ka tervislik toitumine.