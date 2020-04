VIDEO | Tartu ülikooli professorid koroonaviiruse levikust: hospitaliseeritute tõus paneb muretsema 

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse ütles pressiseminari sissejuhatuses, et esimene võimalik mudel tehti terviseameti poolt veebruaris. Toonane mudel põhines hooajalisel gripilevikul. Kui tuvastati esimesed koroonahaiged, alustasid teadlased koos andmeanalüütikutega Eesti mudeli koostamist, mille põhjal on valitsust teinud ka otsuseid viiruse leviku takistamiseks.

Fischeri ütles, et praegune olukord annab rohkem põhjust muretsemiseks, sest haiglasse sattunute arv tõuseb. Eestis on haiglaravil praegu 130 inimest, kellest 12 vajab abi hingamisega.

Professor Irja Lutsar oli sama meelt, et Eestis on haigus elujõudu veel kogumas. Samas rõhutas ta, et oma roll selles on testimisstrateegias. Eelkõige on hakatud testima riskigruppe nagu hooldekodud ja eesliinitöötajad.

Võrreldes Euroopa ja maailmaga on Eesti testimisega esirinnas, sest igapäevaselt tehakse umbes 1000 testi. Kui muu maailm on hätta jäänud inimeste hospitaliseerimisega, siis Eesti on sellega praegu kõik hästi. Kommenteerides koroonaviiruse surmasid, siis Lutsari sõnul on praegu raske öelda, kas inimesed on surnud koroonaviirusesse või koos viirusega, sest definitsioonis ei ole kokkulepet.