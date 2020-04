SÄÄSTA SILMI! Nii saad vähendada nende väsimust ja ekraanide kahjulikku mõju 

Silmi väsitab ja nende võrkkesta kahjustab ekraanilt kiirgav sinine valgus. Ekraanide vältimist on keeruline soovitada, sest nii mõnigi vajab arvutit või telefoni igapäevatööks. Seevastu on võimalik silmade väsimust kergesti ennetada. „Silmade hoidmiseks piisab juba paarist lihtsast igapäeva rutiini lisatud tegevusest,“ sõnab proviisor Aime Teder.

Paus ekraanidest

Kõigepealt tuleks harjumuseks muuta pauside pidamine. Sageli osutub nii mõnegi tööpäeva ainukeseks puhkehetkeks pooletunnine lõunapaus. Sellest silmade jõudeajaks ei piisa.

Silmatilgad

Kui isegi pause võttes ja silmi sagedamini pilgutades kipuvad silmad ikka kuivaks jääma, soovitab proviisor kasutada vesiseid silmatilku. Need niisutavad silma võrkkesta ja kaitsevad kuiva õhu ja tuule eest. Kui ka vesised silmatilgad ei mõju – silmad on ikka kuivad ja punetavad –, võib olla abi tugevamatest viskoossematest tilkadest, geelidest, salvidest. „Silmatilgad on siiski ajutine lahendus. Kui silmi mõnda aega ilusti hoida, peaks silmade niiskus ise taastuma,“ ütleb Teder.

Luteiini ja zeaksantiini sisaldavad toidud