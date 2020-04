Uudised Eesti intensiivraviarstid: patsiendil on alati õigus pakutavast ravist keelduda Marvel Riik , täna, 12:19 Jaga: M

Intensiivraviarstide sõnul tehakse kõik selleks, et selgitada välja patsiendi tahe ja seda raviplaanis järgida. Foto: Hendrik Osula / Ekspress Meedia

Millised on patsiendi õigused? Kas ta saab ühel hetkel ravist keelduda ja öelda: „Aitab! Aidake neid, kellel on seda rohkem vaja.“ Intensiivraviarstid ütlevad, et raviplaani koostamisel püütakse võimalikult palju arvestada patsiendi tahtega, sealhulgas kriitilistes olukordades.