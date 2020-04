MAOVÄHIST TAASTUV MEES: diagnoos oli korralik välk selgest taevast 

Tiit Suuroja ütles, et raviplaan näeb ette kuu ajaga nelja keemiat, üht operatsiooni ja veel nelja täiendavat keemiat. Ooteaeg pidi kestma kuu, ent ootamatult vabanes aeg ja kui esmaspäeval tehti see väike operatsioon, siis kolmapäeva lõunal olin kodus tagasi ja pidin neljapäeval alustama keemiaraviga. Kolmapäeva õhtul olin aga väga räsitud ja saatsin Tiidule meili, et vajan veel kosumisaega, enne kui suudan keemiaravile vastu astuda. Hommikul aga ärkasin üles kuidagi enne äratuskella ja sain aru, et ei, siin ei ole midagi oodata. Pea oli värske ja keha taastunud, reaalsus on kohal ning on aeg tegutseda. Helistasin Tiidule, et ikkagi tulen ja õnneks ei olnud ta veel jõudnud aega tühistada. Võtsin bussi ja sõitsin Tallinnasse.

Et aega oli vähe olnud, polnud ma jõudnud keemia kohta täiendavat infot otsida ning reaalsus oli päris raske. Peale 30-tunnist keemiaravi sain koju järgmise päeva õhtuks ning järelmõju tõttu olid järgnevad kolm päeva keerulised. Liikuda väga ei suutnud ja taastumine võttis aega. Kui aga tundsin end juba paremini, hakkasin uurima erinevate leevendavate meetmete kohta. Jõudsin kiirelt arusaamani, et ei ole mõtet leida põhjuseid, miks see kõik minuga toimus. On tarvis keskenduda raviplaanile ning sellele, mida raviarst ütleb. Muutsin toitumist, hakkasin jalutamas käima ja avastasin enda jaoks Hiina meditsiini. Veel üks oluline maandusvorm oli blogi kirjutamine, milles kirjeldasin oma lugu ausalt ja avalikult. Ennekõike oli tegu kinnise blogiga, mis oli mõeldud minu sõpradele ja kus sain väljendada seda, mida tunnen ja mõtlen.

Lootus tuli tagasi

Esimese ja teise keemia järgselt oli mul kaks nädalat aega, mil sain metsas jalutada ja olukorra üle järele mõelda. Tegin enda jaoks kiirelt selgeks, et mul on kodus kaks väikest last ja abikaasa, kes vajab abi nende kasvatamisel. Ma tahan näha oma poega ja tütart suureks sirgumas ehk haigusega tuleb võidelda ja anda parim panus, et siit välja tulla. Lootus tuli tagasi, sõbrad ja pere toetasid mind ning kõik oli parem.

Juba tulid kolmas, neljas keemiaravi ja kuu aega operatsiooni-eelset pausi. Keemiaravi ma nii väga enam ei kartnudki, läksin sellele vastu enesekindlalt ja teadsin, et noore mehena taastun kiirelt. Küll aga oli mul hirm operatsiooni ees. Üldjuhul maokasvaja saadakse välja nii, et lõigatakse maost ära osa ehk sisuliselt tehakse maovähendusoperatsioon. Minu kasvaja aga oli säärase kujuga, mille puhul praktika on näidanud, et maost osa eemaldamisel hakkab kasvaja mõne aja möödudes taas vohama.

Arstid leidsid, et minu puhul on mõistlik eemaldada kogu magu ja luua peensoolest uus. Minu jaoks mõjus see ehmatavalt, et kuidas on võimalik elada ilma maota ja käisin Tartus arstidelt uurimas, kas nende soovitus on samasugune. Seal vaadati ravilugu üle ja küsiti, mida te siin teete. Vastasin, et tulin täiendavale konsultatsioonile. Nemad ütlesid, et kui teie raviarst on Tiit Suuroja, siis olge kindel, et tegu on suurepärase arstiga ja tema arvamust võib usaldada.

Lõpuks möödus kuu aega pausi ning 22. aprillil 2019. aastal ootas mind ees lõikus. Minek oli hirmutav ja operatsioon kestis 3–4 tundi ehk tegu oli keerulise lõikusega. Kõik läks õnneks edukalt, ent taastumine oli hiljem keeruline. Intensiivis ärgates tundsin end tänu valuvaigistitele hästi, kuid mingil hetkel tulid kõhtu valud. Mind ei viidud kohe intensiivist välja, sest kohti polnud ning et intensiivis polnud lubatud üles tõusta, nagu raviõde mulle soovitas, siis jäin liialt kauaks pikali.