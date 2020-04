STAAŽIKAS ARST KOROONAVIIRUSEST: surmajuhtumeid tuleb juurde, sest viirus teeb laastavat tööd hooldekodudes 

Selgusetust on veel palju, seetõttu on paljud murelikud inimesed küsimustega minu poole pöördunud. Kahjuks ei võetud meil mitu nädalat haigust tõsiselt. Nüüd on selge, et COVID-19 on gripist palju ohtlikum, agressiivsem ja nakkavam. Haigust tuleb põdeda kauem ja tüsistusedki on tõsisemad. Selgunud on, et koroonaviirus on ohtlik kõigile ja haigestuvad isegi noored. Nakatunuid ongi rohkem tegusate töövõimeliste inimeste hulgas.

Kiirest haiguse äratundmisest sõltub haiguse ravimisel väga palju! Kindlasti oleks tulnud kohe alguses hakata laialdasemalt testima! Aga isegi haigustunnustega inimesi kõiki ei testitud, rääkimata riskigrupi inimestest. Kahjuks puudus vajalik võimekus.

Parem on üle diagnoosida, kui jätta mõni diagnoosimata. Õnneks siiski kõik ei nakatu. Värskemad Hiina andmed ütlevad, et neljal viiest nakatunust ei ilmne ühtegi haigusele omast sümptomit, nad on asümptomaatilised.

Tõsi, otsest viirusevastast ravi veel ei ole. Teadlased peavad veel selle nimel kõvasti pingutama. Seniks tuleb leppida sümptomaatilise raviga. Vaktsiini peale väga loota ei maksa. Siiani on vaktsiinide valmistamine võtnud aega palju kuid või isegi mitu aastat. Tuleb arvestada ka sellega, et kui vaktsiin meieni jõuab, võib see olla juba aegunud või viirus muteerunud. Siinkohal tahaksin sügava kummarduse teha meditsiinitöötajatele, kallitele kolleegidele, kes praegu eesliinil kurja haigusega võitlevad!

Foto: Pixabay

Ei ole mõtet jaanalinnuna oma pead liiva alla peita