ROOTSI ARST: vara veel öelda, millised riigid valisid õige taktika koroonaviirusega võitlemiseks 

Valitsus soovitas sotsiaalset distantseerumist. Meetmed on järkjärguliselt muutunud. Nüüd öeldakse, et üritustel ei tohiks olla üle 50 inimese. Restoranid on siiani lahti, kuid on ainult lauateenindus ja laudade vahed on suuremad. Gümnaasiumid ja ülikoolid on koduõppel. Algkoolid ja lasteaiad on lahti, sest kõigil, kes peavad tööl käima, näiteks tervishoiutöötajatel, pole võimalik lapsi kuhugi jätta. Lisaks ei luba Rootsi seadused alla 13-aastast last terveks päevaks üksi koju jätta.

Karmimad meetmed halvaks palju ka majandust. Õigel ajal peavad olema õiged meetmed. Kui alustada kohe kõige rangematega, siis on sel omad kaugtagajärjed. Need võivad olla majanduslikult, aga ka rahvatervise mõttes olulised, kui mõelda, kas inimesed ikka on suutelised mitu kuud rahulikult koduseinte vahel olema.

Igal pool on kodukootud epidemiolooge ja virolooge, kel on oma arvamus. Enamus neist inimestest, kes siin otsuseid vastu võtavad, on töötanud oma erialal aastakümneid, nad on töötanud erinevates nakkuskolletes üle maailma ning neil on olemas laiem pilt kui see, mida mina üksikisikuna näen.

Natuke kriitikat on tekitanud see, et võibolla oleks pidanud hooldekodud kiiremini sulgema. Samas on olemas näiteid, et sellest ei pruugi kasu olla. Osa hooldekodud, mis on erakätes, suleti väga varakult. Kusjuures see tekitas samuti mõnes inimeses pahameelt. Nad võtsid kasutusele ranged reeglid, näiteks personali kraaditi tööle tulles jne, kuid ikkagi ei suudetud nakatumisi ära hoida.

Siin peetakse väga oluliseks baashügieeni nõuete täitmist. Meie perearstikeskustes on väga ranged hügieenireeglid, mida teistes riikides pole. Me töötame nagu haiglas. Isiklikke riideid tööl pole, ei tohi olla käekellasid ega sõrmuseid, iga päev tuleb tööriideid vahetada, kaitsepõlled peavad ees olema, käte desinfitseerimine toimub enne ja pärast iga patsienti.