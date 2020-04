Haigekassa hakkab tegema auditeid koroonaviiruse ravi kohta, alustatakse Kuressaare haiglast 

Haigekassa avalike suhete osakonna juhtaja Evelin Trink kinnitas, et auditite tegemine on haigekassa tavapärane töö ja nendega kogutakse vajalikku infot ravikvaliteedi kohta. „Auditeid ei tee me ainult Kuressaares, samuti vaatame koroonapatsientide ravikäsitlusse sisse ka teistes haiglates, kus selle haigusega patsiente ravitakse,“ selgitas ta.