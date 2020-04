PLAANILINE RAVI ON TAASTUMAS: arsti juurde pääsemiseks varu aega ja kannatust! 

Plaaniline ravi on haiglates küll taastumas, aga esialgu korraldatakse endiselt ka kaugvastuvõtte ja raviasutusse kohaletulekul tuleb täita rangeid turvanõudeid. „Kokkuvõttes tähendab see, et saame vastu võtta hinnanguliselt umbes ühe patsiendi tunnis,“ kirjeldab ambulatoorsete vastuvõttude alustamist Ida-Tallinna Keskhaigla juht Ralf Allikvee.

Ambulatoorsed vastuvõtud hakkavad Allikvee sõnul ITKs sellest nädalast kõikidel erialadel, kuid haigla peab arvestama terviseameti piiranguid, missugused tingimused peavad olema täidetud, et inimesi tohiks vastu võtta. „Haiglal tuleb kõikjal tagada kõikjal vähemalt kahemeetrine distants patsientide vahel, pärast patsiendi vastuvõttu tuleb kabinett puhastada ja desinfitseerida. Kokkuvõttes tähendab see, et saame vastu võtta hinnanguliselt umbes ühe patsiendi tunnis.“

"Ambulatoorses töös tahaks sellest nädalast jõuda nii kaugele, et normaalsest nädalamahust oleks umbes 70% protsenti tehtud, millest 30% oleksid patsiendid haiglas ja 40% oleks kaugtööna."