DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas on tõsi, et karpaalkanali saab lahti ainult operatsiooniga?  

Meile siia on varemgi karpaalkanali asjus kirjutatud, aga ju siis teema ei ole ammendatud, sest küsitakse veel. Karpaalkanal on randme piirkonnas kitsas koht, kust lähevad läbi ühes pundis kõõlused, närvid ja veresooned. Kõõluste põletikuga kaasnev paistetus surub karpaalkanalis närvid kinni, mis võib tekitada käes, tavaliselt ühes, tundlikkusehäireid ja valu.

Tavaliselt on nähtuse põhjuseks kõõluste krooniline ülekoormus, mis vanasti oli vabrikus töötavate ketrajate-kudujate haigus, tänapäeval kimbutab rohkem arvutiga töötajaid.

Kui oma raviarst nii ütles, siis nii on. Kroonilisest kõõluste ja kõõlusetuppede põletikust tekkinud liited võivad karpaalkanali püsivalt kitsaks muuta ja siis ainult operatsiooniga seda kanalit laiendada saabki.

Lõikus pole keeruline ja õnnestub hästi. Aga enne muidugi tasub proovida põletikuvastast ravi, füsioteraapiat, ja muidugi kõige tähtsam – mõistes, et põhjuseks on randmepiirkonna ülekoormus, tuleb vastavat koormust vähendada. Kasutada teisi töövõtteid, leida teine tegevus, arvutiga töötajatel on tihtipeale põhjus ka tööasendis, toolis või lauas, siis on olemas mugavamad arvutihiired ning geeliga täidetud ja randmetoega hiirepadjad.