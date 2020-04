Ettevaatust, spordijoogid! Kas neid tasub ikka vee asemel tarbida? 

Spordijoogid kiirendavad keha energia ja veevarude taastumist, kuid liigsel tarbimisel võivad kahjustada südant.

„Trennis spordijooke juua on ühelt poolt õige, sest suure füüsilise koormusega kaasneb higistamine ja koos sellega märkimisväärne veekaotus. Energia- ja veevarude taastamise seisukohast on tähtsad spordijoogi koostisse kuuluvad süsivesikud, nende kogus ja liik. Spordijoogid sisaldavad ka elektrolüüte, millest kõige olulisem on naatrium,“ selgitab toitumisteadlane Tiiu Liebert.

Paljudesse spordi- ja energiajookidesse on lisatud ka L-karnitiini, mis samuti aitab treeningustressist taastuda. Looduslikult leidub karnitiini peamiselt veise-, sea- ja lambalihas, vähem linnulihas.

Karnitiinil on kehas palju ülesandeid täita, näiteks toimetab see rakkudesse rasvhappeid, et me saaks kiiremini kätte energia ja taastumisaeg oleks lühem. „Samuti aitab karnitiin eemaldada rakkudest toksiine, parandades nii organismi immuunsust. Karnitiini soovitatakse tarbida diabeetikutel, sest see parandab glükoosiainevahetust. Ühtlasi reguleerib karnitiin rasvade ainevahetust ja võib mõne uuringu põhjal avaldada positiivset mõju kolesteroolitasemele,“ selgitab toitumisteadlane.

L-karnitiini seostatakse aga südamehaiguste riski suurenemisega. „Lihas sisalduv L-karnitiin muutub seedetrakti bakterite toimel trimethüülamiin-N-oksiidiks, mis katseloomadega tehtud katsete kohaselt põhjustab ateroskleroosi. Inimestega seotud uurimused on andnud vastuolulisi tulemusi, kuid on siiski näidanud, et toidulisandina on ohutu tarbida 500–1000 mg karnitiini päevas,“ täpsustab Liebert.

Ent enamikul inimestel ei ole L-karnitiini sugugi vaja tarbida, sest nad söövad piisavalt liha. „Karnitiinipuudust võib esineda peamiselt vanemaealistel ja neil, kes liha ei söö,“ sõnab toitumisteadlane.

Aga teie tehke hoopis nii!