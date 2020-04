INFARKT VÕIB KULGEDA KA VALUTA. Südamearst õpetab, kuidas märgata ebatüüpilisemaid tunnuseid  

Esmalt - veel tervena tuleks hoolitseda selle eest, et teatakse oma perearsti ja käiakse tervisekontrollis. Südamehaiguste riskifaktorite skriinimist peetakse otstarbekaks meestel alates 40.eluaastast ja naistel alates 50. eluaastast või menopausi tekkimisest. „Üldistades võib öelda, et infarktiennetuses töötab n-ö poolte reegel: 50% surmadest saame vältida riskifaktorite mõjutamisega ja 50% õigete ravimite püsiva ja sihipärase kasutamisega,“ räägib dr Uuetoa.

Tänaseks on tööstusriikides dr Uuetoa sõnul murtud müüt, nagu oleksid südamehaigused meeste pärusmaa. "Tegelikult on naiste suremus südame-veresoonkonnahaigustesse isegi kõrgem kui meestel ja need on vägagi naiste haigused," nentis dr Uuetoa, lisades, et naiste suremuses on oluline insuldi suurem esinemissagedus.

„Kogu meie rahva jaoks on oluline teadvustada, et Euroopa viimase südameveresoonkonna (SVH) ennetuse ravijuhendi määratlusel kuulub Eesti väga kõrge SVH riskiga riikide hulka – Eestis on SVH-suremuse risk 500/100 000 meestel ja 250/100 000 naistel,“ räägib kogenud kardioloog.

Euroopas rakendatakse alates 2012. a. välja teatud erisoovitused SVH ennetuseks naistel. Nõnda soovitatakse skriinimist südamehaiguste suhtes naistele vanuses üle 50 aasta või menopausi tekkimisel. "Eestis ei jõuta tihti skriiningule. Ei peaks ainult kaebusi ootama," rõhutab kardioloog.

Igapäevaelus tasub lähtuda mitmetest tunnustatud soovitustest. Üks neist on püsida normkaalus (optimaalne keha massi indeks on 20-25 kg/m2), toituda tervislikult ja hoida soolatarbimine madal – mitte üle 5 grammi ööpäevas. Ei tohi suitsetada, ei tohi alkoholiga liialdada. Alkohol ei ole tõestatud südameravim ja sellest lähtuvalt soovitatakse vähemalt kolme alkoholivaba päeva nädalas. Optimaalne oleks meestel püsida tarbimises <14 ja naistel <8 alkoholiühiku päevas; Euroopa värske soovitus on piirata alkoholi tarbimist nii, et absoluutset etanooli kogus on <100 g/nädalas. Arvestust pidades tasub teada, et 1 alkoholiühik on 10 grammi puhast etanooli.

Väga olulised südametervise hoidmiseks on teada ja vajadusel ohjes hoida oma vererõhu (eesmärgiks <140/90 mmHg arsti juures) ja veresuhkru väärtused. Regulaarne füüsiline mõõdukas koormus on oluline – 30-60 min enamikel päevadest, seejuures on kosutav teada, et kasulik on ka ebaregulaarne füüsiline aktiivsus.

Naistele paneb dr Uuetoa südamele, et kõrvuti muude näitajatega tuleb riskiprofiili hindamisel kindlasti määrata vererasvade väärtused vereanalüüsides. Epidemioloogilised uurimuste alusel on vererasvade häired tagasihoidliku tähendusega nendel naistel, kelle südamehaiguste risk muus osas on madal, kuid riskineutraalsus kaob kohe naistel, kes suitsetavad või kelle vererõhk on kõrgenenud. „Teisisõnu, nagu meestel nii ka naistel võimendab mitme riskifaktori olemasolu oluliselt riski haigestuda näiteks infarkti või insulti.“