Järjekindlus viis sihile: kolme kuuga 30 kilo kergemaks 

Kui Soomes kokana töötav Ülli Torn (50) eelmise suve algul oma värskeid fotosid vaatas ja kaal näitas 116,7 kilo, siis otsustas ta: nüüd on küll käes see hetk, kui tuleb ükskõik mis moel kaalu vähendama hakata.

Nii nagu paljudel teistel, oli ka Ülli kaal kasvanud aastatega ja tasapisi. Ta oli aeg-ajalt dieeti pidanud, ent ikka olid mahavõetud kilod mõne aja pärast tagasi tulnud.

Kunagi tegi ta kuraditosina dieeti ja võttis kahe nädalaga 14 kilo alla. Saavutatu püsis kaks aastat, ent siis tulid kaotatud kilod ikkagi tagasi. Naine oletab, et üks tema ülekaalu põhjuseid võib olla haige kilpnääre.

Viimastel aastatel püüdis Ülli hoida oma kaalu vähemalt 100 peal. Ta oli imestunud, kui kaalunäit oli paisunud lausa 116,7 kilogrammile. Mullu suvel tõdes Ülli fotosid vaadates, et näeb neil lihtsalt kohutav välja. „Vaatasin pilte ja mõtlesin, et see asi tuleb ära lõpetada. Kaalukasv ei jäänud enam pidama, kogu aeg paisusin. 116,7 kilo on mu elu rekord,“ tõdeb naine.