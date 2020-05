KRIIS PANEB HAIGETE TOETUSFONDID PROOVILE: uskuge, ükski annetus pole liiga väike! 

Kriis vähendas järsult annetusi, andis aprilli algul teada vähiravifond „Kingitud Elu“. Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on saanud eriolukorra ajal iga nädal kümmekond teadet püsiannetuste lõpetamisest. Mis ootab ees raskelt haigeid, kes loodavad annetustele, mida koguvad fondid?

„Tõsi, märtsi keskel kukkusid järsult annetused,“ kinnitab vähiravifondi „Kingitud Elu“ juhataja Toivo Tänavsuu. Järsk kukkumine tuli vahetult pärast eriolukorra kehtestamist. Aprilli algul kirjutas ta fondi kodulehel üsna murelikult: „Me ei ole pidanud ja loodetavasti ei pea ka kunagi inimeste vahel valima. Kuid pinge fondi võimaluste ja abivajaduse vahel kasvab kiiresti.”

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondil on olnud väga intensiivne tööperiood, sest ka mitmesuguste diagnoosidega lapsed vajavad toetust ja abi hoolimata eriolukorrast. Fondi strateegiajuhi Siiri Ottender-Paasma sõnul on muidugi tunda rohkem ebakindlust ja muret, kas fondil on ka edaspidi võimalusi toetada. „Saame öelda, et teeme kõik endast oleneva ja püüame kõiki abivajajaid heade annetajate toel ka edaspidi aidata,” kinnitab ta fondi nimel. "Õnneks on neidki, kes leiavad võimaluse aidata ka kriisisituatsioonis. Hindame seda väga!"