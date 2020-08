Kas salenemiseks tuleks rasvastest piimatoodetest loobuda? 

«Ent ka piimarasv on üks neist toiduainetest, mida ei tasu peljata. Piimarasv moodustab suure osa piimatoodete toiduenergiast ja on organismi jaoks üks kergemini omastatavaid ja tähtsamaid energiaallikaid,» kinnitab Valio piimaekspert Elle Must.

Musta sõnul on erinevad uuringud leidnud, et kõrge rasvasisaldusega piimatooted pigem soodustavad saleda joone hoidmist, sest võivad ennetada ülesöömist. «Seda on seostatud rasva suure energiasisaldusega, mis aeglustab suhkrute imendumist vereringesse,» lisab ta.