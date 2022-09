SOOJA KRAANIVETT EI TOHI JUUA?! Spetsialist selgitab, kas hoiatav linnalegend vastab tõele

Valeria Filippova, ÕL Kodu arhiiv , täna 20:07

Kes meist ei oleks joogijanu tõttu kraanivett joonud? Vahel me isegi ei pööra tähelepanu, kas kraanivesi on külm või soe. Oled sa aga mõelnud, et see ei pruugi tervisele hea olla, sest levib legend, et sooja kraanivett tegelikult juua ei tohi. Terviseameti keskkonnatervise osakonna juhataja Leena Albreht aitab välja selgitada, kas see ka paika peab.