KASUTA RAVIMTAIMI ÕIGESTI! Järgi neid soovitusi, et neist oleks ka abi! 

Foto: Pixabay

Ravimtaimi ei pea tingimata ostma, vaid neid saab suvel ka ise loodusest korjata. „Siin peab olema väga kindel oma teadmistes, sest looduses leidub palju taimi, mis on sarnased, aga polegi võib-olla see taim, mida just otsitakse,” rõhutab Sokk. Kui pärnaõied on praeguseks juba ära õitsenud, siis augustis saab korjata näiteks kummelit, raudrohtu, saialille, nõmm-liivateed ja naistepuna.

Pärast ravimtaimede korjamist on oluline need korralikult ära kuivatada. Sokk soovitab laotada taimed alusele õhukese kihina ja asetada see hästi tuulutavasse ruumi. Vastasel korral on oht, et taimed lähevad hallitama. „Ravimtaimi ei tohi kuivatada voodi all, sest sinna koguneb tolm. Samuti ei ole hea koht ka päikese käes akna laual, sest päikesekiirgus lagundab paljusid toimeaineid,” selgitab Sokk.