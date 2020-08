EKSPERDID HOIATAVAD: pole mingeid koroonalaineid, pandeemia on nagu suur metsatulekahju  

Veel aprillis, kui koostati võimalikke arengustsenaariume, leidis USA ekspertide rühm, et kõige tõenäolisemalt muutub koroonaviirus hooajaliseks – et pärast suvist taandumist tuleb sügisel uus ägedam laine.

Kuid pole mingeid märke koroonaviiruse leviku vaibumisest, rääkis epidemioloog Michael Osterholm Busines Insiderile. Tema arvates pole mingeid laineid.Ta võrdleb pandeemiat ägeda metsatulekahjuga, mis kestab. Sellel on tõusud ja langused eri kohtades ja eri ajal.

Osterholm oli üks ekspertidest, kes koostas kevadel võimalikke arengustsenaariume ja missugune võiks välja näha sügisene teine laine. Ükski ennustustest pole pidanud paika, näiteks ka see, et viirus vaibub iseenesest.

Koroonaviirus pole sesoonne – vähemalt mitte praegu veel. Ka Maailma Tervishoiuorganisatsiooni arvates on selle levik pigem nagu üks suur laine.

Respiratoorsed viirused nagu gripiviirus on hooajalised – need vaibuvad suvel. Gripiviirusel ja koroonaviirusel on mitmeid sarnasusi. Nagu gripp, levib ka koroonaviirus piisknakkusena, kui inimesed köhivad, aevastavad või räägivad. Nagu gripiviirus, võib ka koroonaviirus nakatada teisi juba siis, kui haigel inimesel pole sümptomid veel avaldunud. Selle tõttu oli kerge pidada gripi- ja koroonaviiruse käitumist sarnaseks. Aga koroonaviirus käitub teisiti kui tema kuulsad eelkäijad, nt miljoneid inimelusid nõudnud Hispaania gripp 1918.aastal.

Koroonaviirus on täiesti uus viirus, rõhutavad eksperdid. Kuigi ka koroonaviirus on respiratoorne ja need on olnud hooajalised, käitub koroona hoopis teisiti. See ei hooli väga ilmast.