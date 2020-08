NEUROTEADLANE JAAN ARU: oleme tehisintellektile sarnasemad, kui me arvame 

See on huvitav, sest ega inimene ka ju ei tea alati, kuidas ta otsusele jõudis. Näiteks kui küsida väikeselt lapselt, kes on just pahandusega hakkama saanud, miks ta küll nii tegi, siis saame kas väga jabura vastuse või ei tule üldse mingit vastust. Ja tegelikult enamasti ta ei teagi.

Suurte inimestega on samamoodi. Me ise ei mõista neid „musta karbi operatsioone", mis meie ajus toimuvad. See omakorda tuletab meelde, et me oleme tehisintellektile sarnasemad, kui me arvame.

Tehisintellekti õppeprotsessis peab ilmselt andma ka juhiseid meile iseenesestmõistetavate asjade kohta? Näiteks kui paluda isesõitval autol end viia lennujaama nii kiiresti kui võimalik, siis peab seletama, et too ei sõidaks kiirustades jalakäijale otsa?

See on väga hea näide. Me alahindame oma mõistust, sest näiliselt toimub kõik nii lihtsalt. Tahad näiteks praegu minna võileiba tegema – imelihtne! Tegelikult on vahepeal palju samme, mille peale me ei mõtle, näiteks kuidas sõna otseses mõttes samme seada nii, et ei ärataks magavat last, kuidas avada külmkapp, kui ühes käes on lusikas ja teises raamat, kuidas hakkama saada, kui võipakk on munakarbi all. Meie peame neid samme iseenesestmõistetavaks, aga aju töötleb neid ikkagi.

Kui anda aga tehisintellektile sama ülesanne, alles siis saad aru, et vahesamme ta ju ei tea. See on üks põhiline erinevus inimmõistuse ja tehisintellekti vahel. Meil on palju n-ö tavateadmisi sellest, kuidas käituda mingites olukordades. Teadmised, millest me pole teadlikud. Meie oleme need kuidagi ära õppinud, tehisintellekt neid asju juba naljaga ei õpi. See, et meie inimestena oleme tavateadmised omandanud, annab tehisintellekti uurijatele lootust, et masinad võivad ka selle üks päev ära õppida.

Mida arvad Elon Muski ideest Neuralink ehk inimajju sisestatavast kiibist, mis looks sümbioosi tehisintellekti ja inimaju vahel? Kas see on teostatav?

Elon Musk on unistaja. See on tema edu saladus. Kuigi Neuralinki projektiga tegelevad tippteadlased ja -insenerid, jääb see hetkel ikka veel unistuseks. Et taoline kiip oleks turvaline, on vaja seda katsetada paljudel inimestel, ja ma ei näe, et praegu oleks piisavalt inimesi, kes oleksid sellise protseduuriga nõus.