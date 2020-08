Ööpäevaga lisandus 19 koroonahaiget, haiglaravil viibib 11 inimest 

Üheksa Ida-Virumaa juhtumit on seotud Estonia kaevanduse koldega, viis ööpäeva jooksul lisandunud viirusekandjat on kaevanduse töötajad ja neli töötajate lähikontaktsed. Estonia kaevanduses on kokku nakatunud 18 töötajat, neist kaks esimest viibisid meelelahutusasutuses Jõhvi Kelder. Lisaks on haigestunud 13 kaevanduse töötajate pereliiget ja tuttavat. Kuna kaks esimest Jõhvi Keldris nakatunud töötajat lähevad arvestuslikult Jõhvi Keldri kolde arvestusse, on Estonia kaevanduse koldega seotud hetkel 28 koroonaviiruse juhtu.