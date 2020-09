MIKS POPKORN MAITSEB NII HÄSTI? Toitumisnõustaja selgitab, miks on selle söömisele nii raske vastu panna 

Kui täiskasvanul soovitatakse süüa päevas mitte üle viie grammi soola, siis 100 grammi Õhtulehe testil osalenud popkorne (ilmus 5. sept Õhtulehes) sisaldas keskmiselt juba üle kahe grammi soola. Pärast popkornide söömist tuleks kindlasti krõmpsutada ka köögivilja, sest kaalium aitab organismil söödud soola tasakaalustada. Head kaaliumiallikad on kapsalised, samuti peet, õun ja avokaado. Aga mida harvem popkornikauss käeulatusse satub, seda parem Külli sõnul on.

„Popkorn minu silmis armu ei leia. Mida harvem popkornikauss käeulatusse satub, seda parem," ütleb toitumisterapeut Külli Holsting.

Plaksumaisiga on raske piiri pidada ka seepärast, et kõik, mis süües hamba all krõbiseb, tundub kuidagi küps ja ahvatlev. „Eks ta oma krõbinaga natuke emotsioonidel põhine,“ tõdeb toitumisterapeut ja tuletab meelde, et unustada ei saa ka energiat, mida keha pealtnäha süütut popkorni süües saab. „Põhiliselt tuleb see rasvade arvelt, 100 grammis popkornis on keskmiselt 17–18 grammi rasvu.“

Kui 100 grammis popkornis on keskmiselt 400 kilokalorit, siis samas hulgas pähklites on keskmiselt 600 kilokalorit. „Aga uuringud on näidanud, et kui pähkleid ka väga hoolikalt närida, ei suuda meie organism ikkagi üle 400 kilokalori omastada. Samas saab pähklitest häid rasvhappeid, häid valke ja hästi palju erinevaid kiudaineid. Kuigi ka popkorni kiudainetesisaldus on keskmisest parem, ei korva see kindlasti suurt kalorsust. Ja kuigi maisis leidub ka C-vitamiini, siis pärast seda, kui see on rasvas praksuvaks praetud, ei tohiks seal C-vitamiinist küll enam midagi järel olla,“ räägib Külli ja soovitab teistki korda võtta teleka ette näksimiseks pigem köögivilju. Neile võib lisada ka dipikastet või hummust.

