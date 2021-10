KURK ON KÄHE, JÕUDU VÄHE? Siis tuleb appi võtta vägeva toimega mesi! 

Mesilased valmistavad mee õitest korjatud nektarist, lisades sellele fermente ehk ensüüme, õietolmu ja muid häid aineid. Inimesele on kõige olulisemad ensüümid, mille hulga poolest on mesi teiste toiduainete seas esikohal. Nende ülesanne on lõhustada keerulisi molekule lihtsamateks. Nii kiirendavad ensüümid toitainete keemilist muundamist inimese organismis ja meie kehal on mett väga lihtne seedida.