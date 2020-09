MESI VÕITLEB BAKTERITEGA: see on vaid üks headest omadustest, mis aitab organismil haigustele vastu panna! 

Valge lauasuhkur on sajaprotsendiliselt sahharoos. See on liitsuhkur, mille organism peab esimese asjana lihtsuhkruteks lõhustama. Mees on tänu ensüümidele sahharoos juba lihtsuhkruteks glükoosiks ja fruktoosiks lõhustatud. Võib üllatada, et kõige fruktoosirikkam toit looduses ongi mesi, mitte puuviljad – kui 100 g mees on ca 42 g fruktoosi, siis kõige fruktoosirikkamates kodumaistes puuviljades – pirnides, õuntes, mustsõstardes – on 100 g kohta vaid ca 7 g fruktoosi! Fruktoosi pluss on, et see imendub aeglaselt ja nii mõjub meesöömisest saadav suhkrukogus kehale pehmemalt, veresuhkru tase ei hüppa nii kiirelt kõrgele kui suhkrut süües ning energiat jagub pikemalt.