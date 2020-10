4400 HAIGET: liikvel on mitmed ülemiste hingamisteede viirusnakkused 

Terviseami andmetel olid eelmise nädala (28.09–04.10) haigestumised seotud muude respiratoorseid viirusnakkusi põhjustavate viirustega, praegu on domineeriv rinoviirus. Rinoviirustele on iseloomulikud aevastamine, nohu, vahel on ka kurk valus. Lastel võivad lisanduda köha ja palavik.