SÕLTUVUSE ALGUS VÕI LÕPP? Alternatiivsed tubakatooted ei ole suitsetamisest loobumise vahendid 

Ning fakt on see, et praegu puuduvad tõsiseltvõetavad kliinilised uuringud, mis tõestaksid nende toodete efektiivsust ja ohutust meditsiinitootena.

Mis aitab nikotiivisõltuvusest vabaneda?

Nikotiinisõltuvusest aitavad vabaneda apteegis saadaval olevad nikotiinasendusravimid Loobumisefektiivsust saab suurendada nikotiinasendusravi preparaatide (nikotiininäts ja nahaplaaster) abil. Nende ravimite mõju on kontrollitud ja tõestatud juba enne nende müügilettidele lubamist ja nende õigel kasutamisel on need täiskasvanud inimesele ohutud ning ilma suurte kõrvalmõjudeta.

Nikotiinasendusravimid aitavad reguleerida nikotiinitaseme kiiret tõusu ja langust organismis. Nikotiinikogused, mis organismi jõuavad, on reguleeritud ja järk-järgult vähenevad, kuni inimene neid enam ei vaja. Selliselt saab inimene hakata oma harjumusi muutma, mis seni olid seotud suitsetamise rutiiniga, näiteks suitsupausidel käimine jms. Tavaliselt valitakse ravimitest ainult üks ning vajadusel on võimalik teha mitu loobumiskatset.

Tavaline ravikuur kestab 8–10 nädalat, millest esimesed neli päeva on kõige raskemad. Kui võõrutusnähud on väga häirivad või kaasnevad depressiooni nähud, tuleks pöörduda perearsti või tubakast loobumise nõustajate poole, kes tegutsevad haiglate juures üle Eesti. Raskematel juhtudel on võimalik loobujat toetada ka retseptiravimitega.

Alternatiivsed tooted – sõltuvuse algus või lõpp?

Maailma Terviseorganisatsioon ja Maailmapank on juhtinud riikide tähelepanu sellele, et uued tubaka- ja nikotiinitooted hoiavad ülal nikotiinisõltuvust ning nende tarvitamine normaliseerib suitsetamist ühiskonnas. Nii on paljudes riikides märgatud, et laias valikus kasutusele tulnud veipimisseadmed, suitsu- ning tubakavabad tooted hoopis suurendavad suitsetamise populaarsust ja seda just noorte hulgas.