SILMAALUSED ON KOTTIS JA SINISED: võta abiks need ravimtaimed, et puhastada keha toksiinidest!! 

Kottis ja sinised silmaalused ei tähenda alati seda, et oled saanud trauma, vaid viitavad hoopiski maksa funktsioonide häirele. Selleks, et aidata kaasa maksa töö toimimisele, võite kasutada ravimtaimi.

Maks on meie organismi sõel. See peab läbi töötlema kõik selle, mis kehasse suu kaudu siseneb. Sinised ja kottis silmaalused võivad märku anda sellest, et organismi on jäänud pidama liiga palju toksiine, millega keha enam hakkama ei saa.