DR VASSILJEVI KULLAFOND | Mida teha, kui õlg valutab juba mitu kuud ja ükski rohi ei aita?  

Mida teha, kui õlg valutab juba mitu kuud? Kas see on vanadusest? Salve on külmkapp täis, aga milleski pole kasu. Kas on mõnda rohtu, mis aitab? Dr Vassiljev vastab, kas ja mida annab ära teha!

“Mul juba kaks kuud õlg valutab, olen proovinud kompresse, aga arsti juurde ei usalda minna. Ei tea kas jutule võetaksegi, öeldakse et vanaduse viga ja istugu kodus oma hädadega. Liigestearstidele on järjekorrad ka kole pikad. Ehk oskate teie soovitada head rohtu, mis aitab.”

Häid rohtusid on palju, kui hakkan järgimööda soovitama, siis enne läheb Issanda päike looja, kui heade rohtude register otsa saab. Asjakohast ravi on võimalik määrata ikka siis, kui on diagnoos selge, aga siit kirjast ei loe seda kuidagi välja. Selleks ju arstid ongi, et haiguse nimi ja põhjused välja selgitada. Kõige lihtsam on perearstile pääseda ja sealt tulebki alustada.