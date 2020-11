Uudised KOROONAHAIGE PIHTIMUS: pea valutab, nagu oleks tuumapohmell! Tunnen end zombina, voodist püsti ei saa Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 09:57 Jaga: M

"See haigus ei ole lihtsate killast, ma ütlen sulle!" paneb südamele Epp, kes on koroonahaige Foto: Erakogu

Kas oled ka äkki üks neist, kes arvab, et mis see tühi koroonaviirus ikka ära ei ole – pole see haigus hullu nii ühti, kerged külmetusnähud ja kui nakatun, siis nakatun. Ega elu seepärast seisma jää! Siis tasub lugeda, mida kirjutab oma kogemusest Nipiraamatu peatoimetaja Epp Reinmets sotsiaalmeedias.