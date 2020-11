DEPRESSIOON LÄHENES VAIKSELT: käisin arsti juures muude muredega ega tulnud selle pealegi, et põhjuseks võiks olla vaimne tervis 

Depressioon on püsiv seisund ja haiguse tekkeks on tarvis väga erinevate põhjuste koosmõju. Nendeks põhjusteks võivad olla näiteks pikaajaline stress või suhete purunemine, elukeskkond, kuid ka pärilikkus. Kõik need kutsuvad esile ajukeemia muutumise. Samamoodi mõjutab seda vähene päevavalgus sügistalvisel ajal – seepärast avaldub haigust väga palju just kaamosperioodil.

Püsiv meeleolu alanemine on Eestis väga levinud, arvatakse, et meil on umbes 70 000 inimest depressiooniga. Ja kuigi sel puhul tuleb kindlasti abi otsida, jõuab neist oma murega arsti juurde vaid kolmandik, ning seda liiga hilja. Samas on haigust lihtsam ravida, kui arsti juurde jõutakse varem.

Arsti juurde ei juleta aga minna, sest püsib mõistmatuse kartus. Või tuntakse häbi, aga seda ei tohiks juhtuda. Ravile pääsemist võivad edasi lükata ka pikad ravijärjekorrad ja siis tulekski abi otsida hoopis lehelt Peaasi.ee või kogemusnõustajatelt. Oluline on, et avaneks võimalus rääkida ja oma murega ei jäädaks üksi.