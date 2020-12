Kuremäe nunnakloostris on peaaegu kõik nakatunud koroonaga

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikuse sõnul võib arvestada, et nakatunud on peaaegu kogu klooster. "Suheldes kloostriga ütlesid nad ka ise, et nende eluviis on selline, et üldist nakatumist ei saa välistada," sõnas ta lisades, et viirus on kloostris olnud sees juba vähemalt paar nädalat.