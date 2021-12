KATSU SÄILITADA RAHU! Neid teemasid pole peolauas küll vaja üles võtta 

Tavapärasele pühadestressile on lisandunud uusi pingeallikaid – Covid-19, piirangud ja lihtsalt väsimus sellest kõigest. On peresid, kes on kaotanud lähedase. Väga oluline on pidada meeles – sel aastal ehk polegi õige püüelda n-ö normaalsete jõulude ja aastavahetuse tähistamise poole. Meie elu on muutunud ja oleme sunnitud kohanema uute oludega.