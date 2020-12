VIDEO | Pfizeri vaktsiin põhjustab reaktsioone, kuid mitte raskeid kõrvaltoimeid 

"Kui praegustes vaktsiinides püütakse inimese sisse viia immuunsuse tekitamiseks kas nõrgestatud haigustekitaja, elutu haigustekitaja või mõni haigust tekitav komponent, siis nende vakstiinide puhul viiakse sinna selline biomolekul, mis signaliseerib organismi enda rakkudele, et nad toodaksid ühe komponendi viirusest, viirusvalgu, mis ei ole küll viirus ja ei tee seal kahju, aga annab organismi immuunsüsteemile teada, et sellise välisvaenlase vastu tuleb võidelda," rääkis Irs.

"Kuna see on väga efektiivne vaktsiin, siis selle tasakaalustamiseks põhjustab küllalt palju vaktsineerimisreaktsioone. Süstekoha valu on väga tavaline ja üldistest reaktsioonidest selline väsimustunne, üldine enesetundemuutus, mis kestab 1-2 päeva on ka üsna tavaline," sõnas ta.