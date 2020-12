Uuring: elanike ohutunne seoses koroonaviiruse levikuga on sügise kõrgeimal tasemel 

Nende inimeste osakaal, kes enda sõnul koroonaviiruse vastu vaktsineerida ei soovi, suurenes kuuga 5%. Oluline on, et põhimõtteliste vaktsineerimise vastaste osakaal kõikidest vastajatest püsib ca 4% juures (+1%). Valdavalt ollakse mures vaktsiinide ohutuse pärast ning 18% protsenti elanikest väljendab ebakindlust just uute vaktsiinide omaduste suhtes.

COVID-19 teadusnõukoja liikme, käitumisteadlase ja psühholoogi Andero Uusbergi sõnul on rõõmustav, et iga teine eestimaalane on valmis end vaktsineerides pandeemiaga võitlust hõlbustama.

“Samas on täiesti mõistetav, et paljude inimeste jaoks on vaktsiinide kohta infot ja kogemusi otsustamiseks veel liiga vähe. Info ja kodumaiste kogemuste lisandumisel võiks usaldus vaktsiinide suhtes järk-järgult suureneda,” märkis Uusberg.

Töökoormus ja sissetulekud on vähenenud

Suurenenud on töötavate inimeste osakaal, kelle töökoormus on koroonaviiruse tõttu vähenenud – töökoormus on vähenenud 25%-l (+5%). Mingit mõju pole koroonaviirus avaldanud 47% inimeste töökoormusele. Jätkuvalt on kaugtöö tegemise võimalus vaid kolmandikul Eesti elanikest - eelkõige eestlastel, kellest 36% saavad teha kaugtööd, teisest rahvusest elanikest on selline võimalus vaid 15%-l.

Enda või pere sissetulekud on koroonaviiruse tõttu vähenenud 45% elanikest (+4%). Kõrgeim oli sissetulekute vähenemine eriolukorra ajal, mil sissetulekute vähenemist tunnistas üle 50% elanikest.

Endiselt püsib oluline erinevus eestlaste ja teisest rahvusest Eesti elanike vahel - kui eestlaste seas on sissetulekute langust tunnetanud 40%, siis teisest rahvusest elanike seas 54%. 23% elanike hinnangul on neil praeguste sissetulekute juures raske või väga raske hakkama saada, teisest rahvusest elanike seas 29%-l ning Ida-Virumaa elanikest 31%-l.