OOTAMATU KOROONAMÕJU: inimesi huvitab hoopis see südamega seotud sümptom! 

Uuringus leiti, et inimesed üritasid guugeldades diagnoosida ise südameinfarkti, kirjutab Harvard Health Publishing. See võib selgitada ka seika, miks pandeemia ajal otsivad inimesed vähem abi haiglatest.

„Valu rinnus“ otsing tõusis 2020. a märtsist aprillini järsult osariikides, kus oli ka kõige kõrgem nakatumine (New New York, New Jersey, Illinois). Teised otsingsõnad jäid tavalisele tasemele.