ET KOROONAVAKTSIIN EI LÄHEKS RAISKU: perearstid hakkavad otsima inimesi, kes oleks süstimiseks valmis tunnise etteteatamisega 

Me kuuleme igasuguseid jutte, peamiselt Ida-Virumaalt, aga ka Lõuna-Eestist, kuidas tervishoiutöötajad ei taha end koroonaviiruse vastu vaktsineerida. Milline on seis perearstide ja -õdede seas? Kui paljud ütlevad, et nad ei soovi end vaktsineerida?