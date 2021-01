Ööpäevaga suri kolm koroonaviirusega nakatunut, haiglaravi vajab 409 inimest

Eestis on Covid-19 vastu vaktsineerimisi tehtud kokku 34 019, kaks doosi on saanud 7607 inimest

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 34 019, vaktsineeritud inimesi on 26 412, kellest 18 805 on saanud ainult esimese doosi ja 7607 on saanud mõlemad doosid. Statistikat vaktsineerimiste kohta saab vaadata Terviseameti koroonaviiruse andmestikust. Inimene ise saab oma vaktsineerimisi vaadata Patsiendiportaalis digilugu.ee.

Teine vaktsiinidoos on vaktsineeritutele tagatud ja Covid-19 vaktsineerimine jätkub hoolimata tarnete väikesest vähenemisest. Jätkatakse vaktsineerimist hooldekodudes ning samuti alustatakse tervishoiutöötajate vaktsineerimist 2. vaktsiinidoosiga. Vaktsineerimise sihtrühmade laiendamine lükkub vähemalt nädala võrra edasi. Vaktsiinid on hästi talutavad, kiirelt mööduvaid kõrvalmõjusid on ilmnenud 0,6 protsendil vaktsineeritutest.

Covid-19 vaktsineerimise eesmärk on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada Covid-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.

Esmajärjekorras võimaldatakse vaktsineerimist tervishoiutöötajatele ning tervishoiuasutuste töötajatele, hooldekodude töötajatele ja elanikele ning üle 70-aastastele ja teatud diagnoosidega inimestele, kellel võib tervise tõttu olla Covid-19 haiguse kulg raskem. Niipea kui Eestisse jõuab piisavas koguses Covid-19 vaktsiine võimaldatakse vaktsineerimist ka teistele sihtrühmadele ja kogu elanikkonnale.

