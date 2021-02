VAKTSINEERIDA VÕI MITTE? Arst soovitab, kuidas peaksid käituma allergikud 

„Seoses koroonapandeemiaga on hakatud uuesti rääkima allergilistest reaktsioonidest vaktsiinidele. Ja see on mõistetavalt oluline allergikute jaoks, kellel tekib mure, kas nemad oma allergiahaiguste tõttu võivad lubada ennast vaktsineerida.

Kui inimesel on allergilised reaktsioonid tolmulestadele, õietolmudele, toidule, putukamürgile või loomadele, siis võivad nad rahulikult vaktsineerima minna.

Allergilised reaktsioonid tekivad väga konkreetse allergeeni vastu, need on spetsiifilised sellele allergeenile ehk kui inimene puutub kokku sama allergeeniga, siis tal tekib allergiline reaktsioon, muude ainete vastu allergilisi reaktsioone tekkima ei peaks.

Dr Krista Ress. Foto: ANDRES TEISS

Kui inimesel on aga varem tekkinud allergilised reaktsioonid vaktsiinidele või mõnele süstitavale ravimile, siis sellisel juhul peaks ta kindlasti eelnevalt nõu pidama oma arstiga, kes oskab nõu anda, kas antud hetkel on vaktsineerimine lubatud või mitte.

Iga vaktsiini manustamise järel võib tekkida paikne reaktsioon: valulikkus süstekohal või palavik, esineda võib ka halba enesetunnet või lihasvalu – need on kõik täiesti normaalsed reaktsioonid, see näitab, et meie immuunsüsteem õpib ja toimetab. Ükski õppeprotsess ei ole kerge ja ka immuunsüsteemil on vaja selgeks saada, kuidas selle haigusetekitajaga hakkama saada.