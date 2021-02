KARDAD SÜÜA SEALIHA? Nende omaduste tõttu sobib see isegi kaalulangetuseks! 

Kuna sealiha sisaldab ohtralt valku ja on väga vitamiini- ja mineraalaineterikas, siis julgeb personaaltreener ja Rakvere saadik Siim Kelner soovitada taist sealiha ka tervisliku dieedi juurde „Siiski on väga palju veel neid inimesi, kes kardavad sealiha süüa, sest nad ei tea, millest see tegelikult koosneb,“ nendib treener.

Sealiha sobib isegi kaalulangetamiseks

Loomsed valgud on kasulikud, kuna need aitavad hoida pikalt täiskõhutunnet. Ka loomsel rasval on menüüs oma koht, kuid iga söögiga peaks inimene olema mõõdukas. „Muidugi ei saa rääkida salenemisest, kui inimene sööb iga päev seapekki. Tuleks valida võimalikult taine tükk,“ rõhutab Kelner.

Kuigi linnuliha peetakse kõige väiksema rasvasisaldusega lihaks, siis treeneri sõnul on linnuliha taise sealihaga rasvasisalduse poolest täiesti võrreldav.

Sealiha parandab kehalist võimekust

Vitamiinidest sisaldavad Kelneri sõnul liha ja lihatooted enamasti B6- ja B12-vitamiini (rasvasemad ka A-vitamiini), samuti seleeni. „Taine sealiha on ka üks parimaid rauaallikaid – ühest portsjonist (150 g) saab 6 mg rauda,“ lisab Kelner.