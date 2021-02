Kalle Muuli: Jesse tuleks vaktsineerimist puudutavate väljaütlemiste eest vallandada

Kalle Muuli ja Marti Aavik analüüsisid Kuku raadio saates "Muuli ja Aavik" koroonakriisi kulgu. Muuli tõdeb, et kuigi olukorra eest vastutab lõpuks alati peaminister, on praeguses olukorras valitsusel otsustamine ja vastutamine käest libisemas.

"Ta tahtis lihtsalt öelda, et ega me nädalavahetusel vaktsineerida ei viitsi küll. 29% ajast ei vaktsineerita, ehk kolmandik vaktsineerimisajast läheb kaduma, mida võiks kasutada, kolmandik vaktsiinidest oleks võinud juba inimestes olla," märkis ta.

"Tõepoolest, kui oleks natuke ette mõeldud ja leitud veidi lisaraha inimestele, et nad vaktsineerimist nädalvahetusel teeksid, oleks pereinimestel kergem oma vanemaid sugulasi vaktsineerimisele aidata, võib-olla oleks kohaletulek kergem jne. See mõtteviis, lodev mõtteviis, lonkab õige mitut jalga," nõustus Aavik.

"See on ametniku mõtteviis, et meil on viiepäevane töönädal, kell kaheksa alustan ja viis lõpetame. Kriisi ajal pingutada kolm või kuus kuud, maksta inimestele natuke rohkem, et nad töötaks rohkem kui ametniku tööpäev ette näeb, teha vahetustega tööd – see kõik on kättevõtmise asi," lisas Muuli.

Muuli, kes oli endise justiitsminister Raivo Aegi (Isamaa) nõunik, eksib, kui väidab, et Jesse sõnutsi pole nädalavahetusel vaktsineerimine eesmärk omaette. See lause pärineb Delfi 20. veebruari artiklist ning selle mõtte käis välja hoopis sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste. Küll aga on Jesse terviseala asekantsler ning Paluste on üks tema alluvatest.

Samuti ei saa Õhtuleht kindlalt väita, et Jesse sõnutsi pole sellest midagi, kui AstraZeneca vaktsiin külmkapis seisab. Muuli käis mõtte välja ilmselt 11. veebruari ERR-i artikli põhjal, milles räägitakse, kuidas õpetajate vaktsineerimine pole veel alanud.