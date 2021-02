Kalle Muuli: sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse tuleks vaktsineerimist puudutavate väljaütlemiste eest vallandada 

"Kui ma vaatan vaktsineerimist, seal on kõneisikuks saanud sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse. Ta on öelnud kaks lauset, mille eest vääriks lausa vallandamist. Esimene oli üks nädal või paar tagasi, kui ta ütles, et sellest pole midagi, kui vaktsiin, AstraZeneca, meil külmkapis seisab. Teine oli lõppevast nädalast, kui ta teatas, et nädalavahetusel vaktsineerimine pole eesmärk omaette," kritiseeris Muuli.

"See on ametniku mõtteviis, et meil on viiepäevane töönädal, kell kaheksa alustan ja viis lõpetame. Kriisi ajal pingutada kolm või kuus kuud, maksta inimestele natuke rohkem, et nad töötaks rohkem kui ametniku tööpäev ette näeb, teha vahetustega tööd – see kõik on kättevõtmise asi," lisas Muuli.