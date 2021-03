VIDEO | Tanel Kiik: Eesti jätkab AstraZeneca vaktsiini kasutamist

Täna kell 13 annavad koroonaviiruse hetkeolukorrast Eestis ülevaate terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp, tervise- ja tööminister Tanel Kiik ja ravimiameti meditsiininõunik Alar Irs.

Kiik rõhutas, et teisipäeva õhtul koguneb ka Eesti immunoprofülaktika ekspertkomisjon – kui sealt peaks tulema mõni signaal AstraZeneca kohta, siis järgivad poliitikut kindlasti neid suuniseid.

Euroopa ravimiamet koguneb AstraZeneca teemat taas arutama täna ja neljapäeval. Alar Irs loodab, et viimase koosoleku lõpetuseks loodetavasti suudetakse sõnastada mingeid lisasoovitusi vaktsiini kasutamisel või siis tõdeda, et neid pole tarvis anda.

„On oodata, et märtsi lõpus me näeme, et meie nakatunute päevane arv on umbes 2000,“ teatas Sepp, kuid lisas, et piirangud on hakanud mõju avaldama ja see number on veidi parem kui veel nädal tagasi võis prognoosida. Viimasel nädalal on enim kasvanud haigestumine lasteaialaste seas – 214 positiivset juhtumit vanuserühmas 0-4 aastat tähendab koroonajuhtumite kahekordistamist.

Sepp lisas, et Tartu Ülikoolis toimunud sekveneerimise tulemusel on 70 protsenti Eestis toimuvatest nakatumistest Briti viirusetüvega ehk tegu on peamise siin leviva tüvega. Samas on tuvastatud ka esimene riigisisene nakatumine LAVi tüvega - see on Briti tüvest veel ohtlikum viirusevariant.