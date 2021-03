VERESOONTEKIRURG PATSIENTIDELE: kui pakutakse vaktsiini, siis palun võtke vastu! 

„Teine küsimus on tromboosirisk. Me ei saa kaasa minna paanikaga ning jätta vaktsineerimata, sest me teame, et raske Covid-19 ise on väga oluline tromboosi põhjustav haigus. See tähendab, et tõenäosus saada Covidisse nakatumisel ulatuslik veeni- või ka arterisüsteemi tromboos on oluliselt suurem kui ühestki kasutusel vaktsiinist. Seega - kui pakutakse vaktsiini, võtke palun vastu!“