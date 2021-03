Uudised KAS KOROONARAVIM ON LEITUD? Teadlaste arvates võib sobida ammu tuntud ja odav ravim Sirje Maasikamäe , täna 16:10 Jaga: M

Pilt on illustratiivne.

Praegu kasutatakse Covid-19 raviks teatud juhtudel remdesiviiri, kuid sellel ravimil on oma piirangud, kellele ja millal see sobib. Seega on väga vajalik leida teisi ravimeid. Teadlased on pööranud pilgu ka vanadele, juba olemasolevatele ravimitele. Nüüd teatas rahvusvaheline uurimisrühm, et üks paljulubavaid kandidaate koroonahaiguse raviks on klofasimiin.