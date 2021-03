Hea nõu DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mehel on raskusi seksiga – kas mingi looduslik vahend aitaks? Viktor Vassiljev , täna 15:00 Jaga: M

"Ei tasu partnerilt nõuda seda, mis on tema jaoks võimatu, vaid tuleb nautida tema võimetekohast sooritust," soovitab dr Viktor Vassiljev. Foto: Robin Roots

"Olen ei tea kas teises või kolmandas nooruses naisterahvas, vanust on 61, ja minu jaoks on nn vanainimeste asi veel ok, aga partneril on sellega raskusi. Kas peale viagra on ka mõni apteegist saadav ravim või midagi looduslikku, mis aitaks?"Siit justkui loeks välja, et viagra pole apteegist saadud. Kui tänavalt ostetud, siis on enamasti petukaup ja tont teab millega tegemist. Viagral on küllaltki rängad kõrvaltoimed, eeskätt südame-veresoonkonna osas, sellepärast müüakse apteegis ainult arsti retseptiga ja arst otsustab, kellel ja kui palju lubab kasutada.