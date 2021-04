Karmen Joller: vaktsineerimise eesmärgid on arstide ja poliitikute jaoks kardinaalselt erinevad 

Perearsti sõnul on vaktsiinipoliitika põhiprobleemiks hoopis see, et vaktsineerimise eesmärgid on arstide ja poliitikute jaoks kardinaalselt erinevad.

"Arstide jaoks on asi lihtne," selgitab meedik, et vaktsineerida tuleb kiiresti võimalikult suur osa elanikkonnast, alustades kõige nõrgematest. "Kui samal ajal suudetakse vaktsineerida ka "vasakult", on see tervitatav juhul, kui riskirühmad seetõttu ei kannata."

Arstide jaoks poleks selle selgitamine ülemäära keeruline: kriisis muutuvate arusaamade selgitamine on meie igapäevatöö juba enam kui aasta.

"Meil on olemas teadmised ja kogemused.Samamoodi pole arstide jaoks probleem selgitada inimestele seda, miks riskirühmad kõigepealt vaktsineerida tuleks. See on ju lihtne ja loogiline. Harjutatud mitusada aastat," leiab Joller. Kuid ometi on ka arstidel äärmiselt keeruline orienteeruda olukorras, kus vaktsineerimist juhtiva asutuse arusaam riskirühmade olemusest iga päev muutub.

Kord on kõrgeimaks prioriteediks inimesed vanuses 80+, siis 70+ koos kaasuvate haigustega, siis kõik 65+ sõltumata kaasuvatest haigustest. Selle tulemusena suunatakse vaktsiine kord siia, kord sinna, rapsitakse.

"Senine tegevus ei vasta ekspertidega kokku lepitud vaktsineerimisplaanile. Seetõttu on praegu vaktsiinist ilma jäänud suur osa riskirühma kuuluvatest inimestest," pahandab Joller.