Valitsus otsuseid piirangute leevendamiste kohta ei teinud, arutelu juurde tullakse tagasi järgmisel nädalal 

„Me ei taha hoida piiranguid päevagi kauem kui vaja, aga piirangute leevendamise jaoks on vaja kindel olla, et praegune nakatumisnäitajate langus on püsiv," sõnas peaminister Kaja Kallas pressiteates. "Ainult nii saame tagada, et ühiskonnaelu taasavamine on ohutu. Peame silmas pidama, et praegune nakatumise tase on tegelikult võrreldav veebruari keskpaigaga, kus olukord läks raskeks ja hakkasime piiranguid karmistama."