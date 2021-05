DR VASSILJEVI NÕUANNE | Miks allergia kestab, kuigi andsin lemmiklooma juba ära? 

Et loomakese kolimisest möödas vaid kaks nädalat, siis on veel vara tulemust oodata. Ega allergia teki kodulooma nägemisest, vaid tema karvadest. Ja ükskõik kui hästi elamist kraamida, neid karvu jätkub diivani alla ja toanurka veel tükiks ajaks.

Allergilise reaktsiooni võib põhjustada imeväike kogus allergeeni, kõigest mõned molekulid. Nii et tuleb oodata niikaua kuni loomast enam mingit mälestust kuskil kapi taga pole. Ja edaspidi olla ettevaatlik, tšintšilja on küllaltki haruldane elukas, aga tõenäoliselt võib allergia olla teistegi pehmete ja karvaste suhtes.

Ka pole välistatud, et loomakarvadest alanud ülitundlikkus tekitab reaktsioone kodutolmu, villase riide, kodukeemia ja kes teab mille muu vastu. Kahju muidugi, kui allergia ei lase koduloomi pidada, ju siis tuleb akvaariumikalad lemmikloomadeks valida. Need muidugi häält ei tee ja käskluse peale susse ei too, aga eks ole kalakestelgi omad tegemised ja ulakused, millele kaasa elada. Pole sugugi halvem kui seebiooper televiisoris, tegelased samad ja dekoratsioonid tuttavad, vaatad seeriat algusest või keskelt, ilma ei jää millestki.