Andres Merits: jutt, et vaktsiinid ei kaitse deltatüve vastu, on mõttetu jama

„Praegused vaktsiinid töötavad ka delta-tüve vastu. Võib-olla on efekt natuke madalam, kuskil kümmekond protsendipunkti - et kui alfa-tüve vastu on vaktsiini efektiivsus üle 90 protsendi, siis delta-tüve vastu on see umbes 85 protsenti,“ rääkis teadusnõukoja professor Irja Lutsar ERR-i uudisteportaalile.

Lutsar viitas ka teadusajakirjas Lancet avaldatud uuringule, mille kohaselt viimaste nädalate jooksul delta-tüvega Inglismaal haiglasse sattunud tuhatkonnast inimesest on vaktsineerituid olnud sadakond.

Sama rääkis ka rakendusviroloogia professor Andres Merits, kes rõhutas, et vaktsineeritud inimesed võivad väga raskesti haigestuda ka muude viiruste tüvedega, aga see on väga harv.

Tema sõnul on küll delta tüve puudutavad andmed veel võrdlemisi esialgsed, kuid nende põhjal võib väita, et vaktsiinide efektiivsus delta-tüve vastu on umbes samasugune nagu alfa-tüve ehk meil praegu leviva Briti tüve vastu.