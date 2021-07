Pfizer näeb vajadust ka kolmandaks vaktsiinidoosiks 

Hiljuti tehtud ühisavalduses teatasid ravimitootjad, et ehkki Pfizer/BioNTechi kaitse raskete haiguste eest püsis kuue kuu jooksul kõrge, on aja jooksul oodata sümptomaatiliste haiguste vastase efektiivsuse langust ja uute tüvede jätkuvat teket. Seda arvestades võib vaja minna ka kolmandat vaktsiinidoosi. Neljapäeval kuulutas Pfizeri teadlane dr Mikael Dolsten, et uue uuringu esialgsed andmed näitavad, et inimeste antikehade tase kerkib pärast kolmandat vaktsiinidoosi lausa viis kuni kümme korda (võrreldes kahe doosiga). Seetõttu plaanib Pfizer küsida lähinädalatel USA toidu- ja ravimiametilt, Euroopa ravimiametilt ja teistelt regulaatoritelt eriluba kolmanda süsti võimaldamiseks.

Dolsten märkis, et Suurbritanniast ja Iisraelist laekunud andmete kohaselt teeb Pfizeri vaktsiin kahjutuks ka viiruse deltatüve, mis on muutumas ülemaailmselt domineerivaks. Maailma terviseorganisatsiooni hinnangul on deltatüvi umbes 55% nakkavam kui näiteks Ühendkuningriigis palju pahandust põhjustanud alfatüvi. Pfizer ja BioNTech on veendunud, et kolmas doos aitab kiirelt leviva deltatüve vastu efektiivsemalt võidelda.